"طريق موت" جديد في العراق حصد أرواح عشرات المواطنين

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مديرية مرور الانبار، يوم الاربعاء، عن مصرع وإصابة أكثر من 70 شخصاً بحوادث مرورية على إحدى الطرق الرئيسية في المحافظة، خلال العامين الماضي والحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة سجلت في العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً بعدد ضحايا الحوادث المرورية، وبالأخص الطريق الرابط بين قضاء الرمادي وقضاء القائم الحدودي.

وأضاف أنه منذ مطلع العام الماضي ولغاية اليوم توفي 27 شخصاً، وأصيب 45 آخرون، على طريق الرمادي - القائم، مشيراً إلى أن هذا الطريق تسبب بوفاة 59 شخصاً وإصابة 129 آخرين منذ مطلع العام 2017 وحتى آذار الجاري.

وبين المصدر أنه في العام 2017 تم تسجيل 8 حوادث على هذا الطريق، بين دهس واصطدام وانقلاب، أسفرت في وقتها عن 17 حالة وفاة، وسبعة جرحى، مضيفاً أنه في العام 2018، سُجلت حالتي وفاة و35 جريحاً، أما في عام 2019 فقد تم تسجيل 12 حالة وفاة، و42 جريحاً، ولكن منذ مطلع العام الماضي ولغاية اليوم تصاعدت وتيرة الحوادث.

من جانبه، أوضح العقيد في شرطة مرور الانبار، عماد سامي، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب وقوع الحوادث المرورية على هذا الطريق كونه ممراً واحداً يستخدم للذهاب والإياب بنفس الوقت، ويحتوي على الكثير من المطبات والحفر، بالإضافة إلى أن عدم وجود أي علامات مرورية، وعدم امتلاك أجهزة قياس سرعة العجلات".

ويرى مراقبون ومختصون في المحافظة في أحاديث متفرقة مع شفق نيوز، أن الحلول التي من شأنها الحد من الحوادث على هذا الطريق، هي إنشاء طريق محاذي له ليصبح ممراً للذهاب وآخر للإياب، إضافة تزويد دائرة المرور بأجهزة رادارات لقياس سرعة العجلات، ووضع علامات مرورية على طول الطريق.

ويعد هذا الطريق من أهم الطرق الاستراتيجية والحيوية في المحافظة، كونه يؤدي الى منشآت حيوية منها قاعدة عين الأسد الجوية، ومنفذ القائم الحدودي، وحقل عكاز الغازي، ومعامل نسمنت كبيسة والقائم، ومحطة (تي) فضلا عن العديد من المقرات العسكرية، كما أنه يربط مناطق شرق الانبار بغربها.

من جهته أكد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي لشفق نيوز، أنه "سيتم المباشرة بإنشاء عدة طرق خارجية ورئيسية في المحافظة، ومن ضمنها توسعة الطريق المؤدي من الرمادي إلى القائم، وذلك عند إقرار موازنة العام الحالي، إذ سيتم تخصيص مبالغ مالية لتوسعته وتأهيل الإنارة والإشارات المرورية".

وأعلن أنه "تم توقيع عقود مع العديد من الشركات لتأهيل وإنشاء عدداً من الطرق بحسب الأهمية، وتم التركيز على كافة شوارع المناطق الغربية، ولكن عدم إقرار الموازنة تسبب بإيقاف العمل بها".