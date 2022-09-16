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"طريق" بين ديالى وصلاح الدين يسجل 300 حادث مروري خلال شهر

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-16T14:39:37+0000
"طريق" بين ديالى وصلاح الدين يسجل 300 حادث مروري خلال شهر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الجمعة، تسجيل (300) حادث مروري على طريق الرابط بين ديالى وصلاح الدين، واكثر من ربعها كانت "حوادث مميتة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طريق بغداد -كركوك أو ما يسمى (طريق الموت) والممتد من حدود ديالى وصولاً الى أطراف طوز خورماتو سجل (300) حادث سير خلال شهر واحد بينها (78) حادثاً سجلت فيها وفيات، وقسم آخر إصابات حرجة وإعاقات جسدية الى جانب الحوادث التي اقتصرت على الأضرار المادية".

وأضاف المصدر أن "أبرز أسباب الحوادث هي اختصار وحصر الطريق بممر واحد بسبب أعمال التأهيل والصيانة وسير العجلات ذهاباً وإياباً عبر هذا الممر"، وكذلك إهمال قواعد السلامة المرورية وتخطي سرعة السير بمعدلات جنونية".

وأشار المصدر إلى "تحول الطريق الممتد من ناحية سليمان بيك التابعة لطوز خورماتو وصولا إلى شمالي قضاء الخالص شمالي ديالى إلى مصائد موت ومقبرة للمارة"، منوها إلى "عدم انتظام أعمال الصيانة وغياب الخطط البديلة لتفادي الحوادث المرورية اليومية".

ويطلق على طريق بغداد -كركوك الممتد من حدود ديالى وصولا الى كركوك تسمية (طريق الموت) لتصدره الحوادث المميتة في العراق جراء زخم السير بين المحافظات الوسطى والشمالية وبين إقليم كوردستان.

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