"طريق الموت" يحصد أرواح العراقيين بلا هوادة

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني في كركوك، مصرع واصابة 21 شخصا على طريق بغداد -كركوك والمار بصلاح الدين خلال أيام العيد.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخر خلال 4 حوادث مرورية وقعت على طريق بغداد-كركوك ضمن الحدود الممتدة بين كركوك وصلاح الدين.

وبين المصدر ان أبرز الحوادث ليلة امس الأحد جراء تصادم مركبتين قرب جسر ناحية سليمان بيك ما أودى بحياة 3 مدنيين واصابة 8 اخرين، مشيرا إلى الضحايا والمصابين عائدين من احتفالات العيد في إقليم كوردستان.

وتابع ان الحادث الثاني المروري وقع قرب قضاء داقوق جنوبي كركوك جراء تصادم مركبتين ما أوقع 3 ضحايا (اب وطفلين)واصابة 5 اخرين اغلبهم من عائلة واحد.

ولفت الى ان حادثين آخرين وقعا بين كركوك وصلاح الدين خلفا عددا من المصابين.

وأوضح أن اسباب الحوادث على طريق الموت اهمال قواعد السلامة المرورية في اطراف كركوك والمشاكل الفنية والزخم المروري الذي يشهده الطريق باستمرار.

من جهتهم قال شهود عيان اليوم الاثنين، ان حوادث مرورية وزخم السيارات يتسبب بها طريق بغداد - ديالى – كركوك.

وقال المواطن محمد حمزة من سكنة ديالى في حديث لوكالة شفق نيوز ان "طريق بغداد ديالى باتجاه كركوك من الطرق الخطرة نتيجة تضررها بشكل كبير في بعض المناطق مما يؤدي الى حوادث يوميا ويسبب وفيات كثيرة"، مستدركا ان "عملية تأهيل الطريق حاليا من بغداد ـ ديالى ـ كركوك تجري ببطيء شديد".

واوضح حمزة ان "جميع أصحاب المركبات يضطرون للعبور الى الشارع الاخر من اجل تلافي الحفر الموجودة في الطريق الرئيس مما يعرض هذه المركبات للخطر من السيارات الاخرى القادمة عكس الاتجاه وخاصة في الليل مع مرور المركبات الكبيرة ذات الحمولات الثقيلة، مؤكدا ان "سماع مثل هكذا حوادث مرورية تكون اعتيادية".

المواطن علي صبحي من سكنة ديالى ايضا يقول في حديث لوكالة شفق نيوز انه " فقد ابن عمه قبل شهرين تقريبا بسبب نزول احد المركبات الكبيرة المسرعة على جانب الطريق لتلافي الحفر في الشارع الرئيسي مما ادى الى دهس ابن عمه وصديقه المتواجدين لبيع بعض الخضر"، مبينا ان "عملية تطوير وتأهيل وتوسيع الطريق بدأت قبل فترة الا ان هناك تأخيرا في اجراءات تأهيل وانجاز الطريق الذي يعد من الطرق الاستراتيجية الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية ايضا اربيل والسليمانية".

وطالب صبحي "بضرورة متابعة الشركات التي تعمل على تأهيل وتطوير هذا الشارع من قبل المسؤولين للإسراع في انجاز الطريق"، مؤكدا ان "هناك علامات وضعت على الشارع تشير الى مدة انجاز تأهيل الشارع بمدة 400 يوما، في حين تعدت هذه المدة بأكثر من ذلك دون الانتهاء منه".