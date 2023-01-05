"طريق الموت" يحرم مشجعين عراقيين من الاستمتاع بمنافسات خليجي 25

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الخميس، بإصابة نحو 30 مشجعاً كروياً بحادث سير أثناء توجههم من كركوك الى البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "27 مشجعا اصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم باصاً يقلهم مع عجلة اخرى على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة".

وبين المصدر ان "المشجعين قادمين من قضاء طوزخرماتو وناحية وآمرلي لحضور مباريات كأس الخليج المقرر انطلاقها غدا في محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "فرق الاطفاء والاسعاف وقوات الجيش هرعت الى مكان الحادث لاخلاء المصابين".

واكد المصدر ان "الحادث أسفر فقط عن إصابات والسلطات المرورية اتخذت الاجراءات اللازمة".

ويعد طريق بغداد - كركوك او ما يطلق عليه "طريق الموت" من اخطر الطرق الرئيسية في العراق ويتصدر الحوادث المرورية منذ سنوات.