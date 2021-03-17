"طريق الموت" يتسبب بمصرع وإصابة 8 من منتسبي الشرطة بديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأربعاء، بمصرع 3 منتسبين واصابة 5 اشخاص اخرين اثر حادث سير على طريق بغداد - كركوك شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان سيارة حكومية تابعة للشرطة الاتحادية انقلبت على طريق بغداد- كركوك ما أودى بحياة 3 منتسبي شرطة وإصابة 5 آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن نقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى واتخذت الإجراءات اللازمة.

ويُطلق على طريق بغداد - كركوك تسمية "طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية، بسبب انهيار الطريق وتضرره جراء الإهمال الحكومي وغياب مشاريع الإعمار والصيانة اللازمة الى جانب عدم التزام الشاحنات التجارية بالأحمال المقررة على الطرق العامة.