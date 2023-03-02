"طريق الموت وموبايل البئر" يتسببان بمصرع وإصابة 7 أشخاص في ديالى ونينوى

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في محافظتي ديالى ونينوى، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 7 اشخاص بينهم امرأة بحادث سير والسقوط في بئر قديمة في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة لقيت مصرعها وأصيب 3 آخرون بتصادم مركبتين على طريق بغداد- الخالص قرب ناحية هبهب ( 12 كم شمال غرب بعقوبة).

وأضاف المصدر أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة وجثة الضحية الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.

وفي محافظة نينوى قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة شبان حاولوا إخراج جهاز موبايل سقط في بئر قديمة بقضاء تلعفر"، مبينا أن "الشاب الأول تعرض للاختناق داخل البئر عند محاولته إخراج الجهاز، فيما حاول الثاني اللحاق به ولم يتمكن من إنقاذه أيضاً، وتبعهما صديقهما الثالث وعلق هو الآخر في البئر بسبب قلة الاوكسجين ووجود غازات داخل البئر".

وأضاف المصدر أن "شابين منهما توفيا فيما تم إنقاذ الشاب الثالث وهو في حالة حرجة بمستشفى تلعفر العام".