"طريق الموت": مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأحد، بمصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "امرأة لقيت مصرعها واصيب 5 اخرين اغلبهم من عائلة واحدة بحادث تصادم على طريق بغداد – كركوك (طريق الموت) قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

واضاف المصدر؛ ان "سيارات الاسعافات نقلت الضحية والمصابين الى مستشفى الخالص"، مبينا ان "حالات المصابين حرجة"

ويطلق اهالي ديالى على طريق بغداد – كركوك المار بحدود المحافظة؛ تسمية "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة منذ سنوات عدة.