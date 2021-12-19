سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"طريق الموت": مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T16:22:41+0000
"طريق الموت": مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأحد، بمصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "امرأة لقيت مصرعها واصيب 5 اخرين اغلبهم من عائلة واحدة بحادث تصادم على طريق  بغداد – كركوك (طريق الموت) قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

واضاف المصدر؛ ان "سيارات الاسعافات نقلت الضحية والمصابين الى مستشفى الخالص"، مبينا ان "حالات المصابين حرجة"

ويطلق اهالي ديالى على طريق بغداد – كركوك المار بحدود المحافظة؛ تسمية "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة منذ سنوات عدة.

related

ديالى.. مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير مروع على طريق الموت (فيديو)

Date: 2021-07-20 15:00:52
ديالى.. مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير مروع على طريق الموت (فيديو)

مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في ديالى

Date: 2021-05-14 19:07:05
مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في ديالى

ارتفاع في حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" جنوبي العراق

Date: 2021-09-29 09:33:06
ارتفاع في حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" جنوبي العراق

مصرع وإصابة ٥ مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-09-11 07:30:51
مصرع وإصابة ٥ مدنيين بحادث سير في ديالى

إصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-11-04 14:49:09
إصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

مصرع مدني وإصابة اخر بحادث سير في ديالى

Date: 2021-10-17 18:06:24
مصرع مدني وإصابة اخر بحادث سير في ديالى

ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

Date: 2021-06-05 12:15:49
ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

اصابة أربعة عناصر شرطة بحادث سير في ديالى

Date: 2021-01-22 17:25:12
اصابة أربعة عناصر شرطة بحادث سير في ديالى