"طريق الموت" في العراق يحصد أرواح 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بحادث سير مأساوي (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمصرع واصابة 23 مدنيا بحادث سير على طريق بغداد - كركوك شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون بحادث سير ناجم عن تصادم 3 عجلات على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين

واضاف ان مفارز الأسعاف والدفاع المدني نقلت جثث الضحايا الى الطب دائرة العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات، مشيرا إلى أن السلطات المرورية اتخذت الإجراءات القانونية"

ومازال طريق كركوك - بغداد ما يُعرف بـ(طريق الموت) يشهد حوادث مرورية مروعة بسبب زخم السير بين باقي المحافظات وإقليم كوردستان العراق، وعدم اهليته لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية.