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طريق الموت بين بغداد وكركوك يودي بثلاثة أفراد من عائلة واحدة 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T19:59:58+0000
طريق الموت بين بغداد وكركوك يودي بثلاثة أفراد من عائلة واحدة 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء، بمصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة اثنين اخرين جراء حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين  جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد - كركوك قرب قرية، سرحة، جنوبي طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.

وأشار المصدر، إلى نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث. 

ويطلق على طريق بغداد - كركوك تسمية طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

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