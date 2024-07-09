طرق وجسور نينوى: إنجاز مشروع جسر السفينة الكونكريتي يصل إلى 25%

شفق نيوز/ كشفت مديرية طرق وجسور محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، أن مشروع إنشاء جسر السفينة الكونكريتي قرب قرية السفينة – المخلط يسير وفق جدول تقدم العمل.

وقال مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني، لوكالة شفق نيوز، إن "طول جسر السفينة الكونكريتي يبلغ 360 مترا، حيث يعد المشروع من ضمن مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ضمن برنامج الأمن الغذائي والدعم الطارئ بمدة عمل تبلغ 365 يوما".

وعن تفاصيل الجسر الجديد، بين الشهواني، أنه "يربط بين ناحية المشورة (جنوب الموصل) والقرى التابعة لها من الجانب الأيمن والقرى التابعة لناحية القيارة وقضاء مخمور وناحية الكوير من الجانب الأيسر لنهر دجلة".

أما عن نسبة التنفيذ للمشروع، فقد أكد الشهواني أنها "وصلت 25%"، مبيناً أن "أعمال الحفر والتسليح وصب الركائز في المحور الثالث تسير وفق المخطط، مع الإعلان عن إنجاز الركائز وقبعات الركائز لسبعة محاور".