طرق وجسور نينوى تكشف عن مشروعيّ جسرين جديدين في الموصل

شفق نيوز/ كشفت مديرية طرق وجسور نينوى، يوم الأحد، عن مشروعين جديدين لإنشاء جسرين في مدينة الموصل، وهما السابع والثامن.

وقال مدير الطرق والجسور رضوان الشهواني، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية قدمت دراسة للجسر الثامن يربط منتزه "الكداوي" في حي الوحدة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ويصل إلى مدخل مطار الموصل في الجانب الأيمن، ثم إلى طريق بغداد".

وبين أن "الجسر السابع هو قيد التصميم والدراسة".

وفي وقت سابق دعا مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني، السلطات المحلية في نينوى ووزارة الإعمار والإسكان، إلى الإسراع في إحالة مقتربات الجسر السادس من جهة الجانب الأيمن والتي لم تحال للتنفيذ لغاية الآن.