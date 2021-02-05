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طرق وجسور كركوك تدعو سالكي طريق بغداد إلى "الحيطة والحذر"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T13:18:49+0000
طرق وجسور كركوك تدعو سالكي طريق بغداد إلى "الحيطة والحذر"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور كركوك الشروع بأعمال الصيانة والإصلاح لطريق بغداد - كركوك، داعية سالكي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.

وقال مدير الدائرة قاسم حمزة البياتي لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته باشرت بأعمال صيانة طارئة لطريق كركوك - بغداد من خلال لجان تنفيذ تابعة لمديرية طرق وجسور كركوك، وتشمل أعمال معالجة المقاطع المتضررة جدا من ممر الذهاب ابتداء من مقطع طوز خرماتو شرقي صلاح الدين الى مقطع انجانة بين ديال. وصلاح الدين بطول ٤٨كم.

ودعا البياتي سالكي الطريق الحيطة والحذر تلافيا للحوادث وحفاظا على ارواح المواطنين بسبب إغلاق الممر الثاني واقتصار السير على ممر واحد في هذا المقطع.

ويطلق على طريق بغداد - كركوك طريق الموت لكثرة حوادثه المرورية بسبب الضرر الذي لحق في اجزاء كبيرة منه نتيجة اعمال ارهابية وعبوات ناسفة.

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