طرق وجسور بابل تشكو قلّة التخصيصات وتشير إلى المحافظ السابق

شفق نيوز/ أكدت مديرية طرق وجسور بابل، يوم السبت، حاجة المحافظة إلى إنشاء جسور للمشاة والسيارات، وفي ما شكت من قلّة التخصيصات المالية وانعكاس ذلك على عملها، أعربت عن أملها بزيادة تخصيصاتها في موازنة 2023.

وقال مدير المديرية، حسين خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بابل بحاجة إلى إنشاء جسر جديد يجاور جسر الرافدين للمشاة داخل مركز مدينة الحلة، لعبور المواطنين من الصوب الكبير إلى الصغير وبالعكس، وكنا نأمل إنشائه ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي، لكن لم نحصل على المبالغ الكافية لذلك".

ووصف مشاريع الأمن الغذائي، بأنها "خجولة، وكان توجّه محافظ بابل السابق التركيز على مشاريع المياه والمجاري والبلديات على حساب الطرق والجسور، لذلك لم نحصل على الأموال اللازمة لتأهيل الجسور باستثناء جسري البتة القديم والكفل الكونكريتي، الذي من المقرر المباشرة به خلال الأيام المقبلة".

وتابع "كذلك تسببت قلّة المستحقات المالية بتأجيل صيانة جسر بيلي، وتوقّف العمل في جسر عشتار لأكثر من 100 يوم"، مشيرا إلى ان "هذا الجسر يعد من المشاريع العملاقة في المحافظة، وتجاوزت نسبة انجازه 30%، وسيتم استئناف العمل به غدا".

وأعرب خضير عن أمله في أن "تكون موازنة 2023 مهتمة بالطرق والجسور التي تفتقر إلى التخصيصات التشغيلية لإجراء عمليات الصيانة والتطوير والتأهيل لها".