طرق مغلقة وممرات للزائرين.. الخطة المرورية للزيارة الأربعينية

شفق نيوز / كشفت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، عن الخطة المرورية الخاصة بالزيارة الأربعينية، خصوصاً مع زخم الأعداد المتجهة صوب كربلاء، سواء بواسطة العجلات أو سيراً على الأقدام، لتبلغ الذروة رغم تبقى قرابة أسبوع لإحيائها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة أسبوع.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "طرقاً عدة ضمن العاصمة بغداد ومحافظات بابل وكربلاء، يتم إغلاقها في الوقت الحالي، باتجاه واحد، وتخصيصه لسير الزائرين".

وأوضح القيسي، أن "هناك ثلاثة محاور للخطة المرورية، الأولى محور مسيب باتجاه كربلاء، والثاني من نهاية السيطرة 75 باتجاه كربلاء، والثالث القادم من ديالى لبغداد وصولاً إلى السيطرة 75 جنوبي العاصمة".

وأضاف أن "طريق الممر الأيمن القادم من ديالى باتجاه منطقة الشعب، ووصولاً إلى القناة مرورا يسارا"، لافتاً إلى أن "سريع محمد القاسم لن يتم قطعه ضمن الخطة المرورية".

وأشار إلى أن "جميع مديريات المرور في بغداد والمحافظات، انتشرت على طريق الزائرين، لتأمين وتنسيق نقل الزائرين إلى كربلاء، وذلك في ممر واحد ذهاباً وإياباً أما الآخر فسيكون مخصصاً تماماً لسير الزائرين، لحين انتهاء الزيارة".