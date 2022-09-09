سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طرق مغلقة وممرات للزائرين.. الخطة المرورية للزيارة الأربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T05:46:20+0000
طرق مغلقة وممرات للزائرين.. الخطة المرورية للزيارة الأربعينية

شفق نيوز / كشفت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، عن الخطة المرورية الخاصة بالزيارة الأربعينية، خصوصاً مع زخم الأعداد المتجهة صوب كربلاء، سواء بواسطة العجلات أو سيراً على الأقدام، لتبلغ الذروة رغم تبقى قرابة أسبوع لإحيائها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة أسبوع.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "طرقاً عدة ضمن العاصمة بغداد ومحافظات بابل وكربلاء، يتم إغلاقها في الوقت الحالي، باتجاه واحد، وتخصيصه لسير الزائرين".

وأوضح القيسي، أن "هناك ثلاثة محاور للخطة المرورية، الأولى محور مسيب باتجاه كربلاء، والثاني من نهاية السيطرة 75 باتجاه كربلاء، والثالث القادم من ديالى لبغداد وصولاً إلى السيطرة 75 جنوبي العاصمة".

وأضاف أن "طريق الممر الأيمن القادم من ديالى باتجاه منطقة الشعب، ووصولاً إلى القناة مرورا يسارا"، لافتاً إلى أن "سريع محمد القاسم لن يتم قطعه ضمن الخطة المرورية".

وأشار إلى أن "جميع مديريات المرور في بغداد والمحافظات، انتشرت على طريق الزائرين، لتأمين وتنسيق نقل الزائرين إلى كربلاء، وذلك في ممر واحد ذهاباً وإياباً أما الآخر فسيكون مخصصاً تماماً لسير الزائرين، لحين انتهاء الزيارة".

related

مسير الزائرين من المحافظات صوب بغداد المار الى كربلاء (صور)

Date: 2021-09-24 17:32:18
مسير الزائرين من المحافظات صوب بغداد المار الى كربلاء (صور)

محافظتان تعطلان الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

Date: 2021-09-23 17:03:14
محافظتان تعطلان الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

حظر سير الدراجات مساءً يثير الجدل بين الأوساط العراقية (صور)

Date: 2022-01-21 10:44:22
حظر سير الدراجات مساءً يثير الجدل بين الأوساط العراقية (صور)

موقف بالحوادث المرورية في بغداد ومحافظة عراقية

Date: 2022-08-08 20:52:22
موقف بالحوادث المرورية في بغداد ومحافظة عراقية

اندلاع حريق في بناية تجارية ببغداد وإخماد آخر داخل مستشفى في بابل

Date: 2022-07-24 06:37:38
اندلاع حريق في بناية تجارية ببغداد وإخماد آخر داخل مستشفى في بابل

الثقافة تدعو المجتمع الدولي لـ"صيانة وقائية" وتنتقد مشروعاً أهدر الأموال

Date: 2019-09-29 14:28:52
الثقافة تدعو المجتمع الدولي لـ"صيانة وقائية" وتنتقد مشروعاً أهدر الأموال

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

ثلاث حالات وفاة بكورونا في محافظات عراقية

Date: 2020-06-12 15:00:11
ثلاث حالات وفاة بكورونا في محافظات عراقية