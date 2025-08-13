طرق جديدة.. بشرى لأهالي بغداد بشأن الزخم المروري

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الأربعاء، عن مشاريع الطرق المزمع افتتاحها في بغداد، مؤكدة انها ستسهم في فك الاختناقات المرورية بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "ما تبقى من مشروع ساحة النسور في بغداد، هو النفقين 4 و5، والشهر المقبل سيتم افتتاح هذه الأنفاق ودخول المشروع إلى الخدمة".

وأضاف أن "مشروع ساحة الطلائع الذي يمتد من جسر باب المعظم باتجاه منطقة المنصور، وصل ايضا الى مراحل متقدمة وسيتم افتتاحه خلال الشهرين المقبلين".

وتابع أن "المشاريع المتبقية التي يتم العمل عليها هي، ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وكذلك جسر غزة وايضاً مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وانشاء جسر الجادرية الثاني، بالإضافة إلى مشروع جسر الصرافية الثاني".

واشار المتحدث إلى أن "جميع المشاريع المذكورة ضمن الحزمة الاولى والثانية سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الحالي"، لافتا الى "التعاون بين وزارة الإعمار والإسكان وامانة بغداد، لا سيما وأن مشروع مجسر 83 من عمل الامانة وهي المعنية بذلك، وان كل هذه المشاريع تأتي لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".