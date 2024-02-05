طبيب يقلع عين أحد مراجعيه إثر مشاجرة في واسط والصحة تحقق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باندلاع اشتباك داخل أحد المراكز الصحية الحكومية شرقي الكوت مركز محافظة واسط.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عراكا اندلع داخل أحد المراكز الصحية بناحية شيخ سعد شرقي مدينة الكوت، بين أحد الأطباء والمراجعين، خلف جريحين اثنين أحدهما قلعت عينه"، لافتا إلى أن "قوة أمنية تدخلت وأوقفت المعتدين على ذمة التحقيق بينهم طبيب المركز".

من جانبها، أعلنت دائرة صحة واسط، فتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة الملابسات الحاصلة داخل أحد المراكز الصحية.

وذكر مسؤول اعلام صحة المحافظة، علي محمد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة صحة المحافظة فتحت تحقيقاً إدارياً موسعاً بالحادثة لمعرفة الملابسات الحاصلة بشأن الحادث وتقديم المقصرين للقضاء".

وأوضح محمد، أن "المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات هي مكان آمن لمعالجة المرضى، ولن تسمح دائرة الصحة بأن تكون ساحة للعراك والمشاحنات مع المراجعين".