طبيب قلب عراقي يحسم الجدل بشأن تطعم مرضى القلب بلقاحات كورونا

شفق نيوز / حسم مدير مركز أمراض القلب والتداخل القسطري في محافظة النجف، خالد عنبر ، يوم الاثنين، الجدل بشأن تطعم مرضى القلب بلقاحات فيروس كورونا.

وحث عنبر، المواطنين على "المبادرة والحصول على لقاحات كوفيد – 19 بغض النظر عن نوع اللقاح"، مبيناً أن "اللقاحات غير ممنوعة على مرض القلب والقسطرة والذين يتناولون أدوية الأسبرين".

وذكر أن "مرضى القلب قد تتفاقم حالتهم الصحية إذا أصيبوا بفيروس كورونا"، مؤكداً أن "اللقاح هو الحل وضروري جداً لمرضى القلب ولجميع الفئات العمرية، باستثناء تلك التي تحددها الشركات المنتجة للقاحات".