طبيب تخدير ينفذ أكبر عملية احتيال في مدينة عراقية.. احتجاجات شعبية ضده

شفق نيوز/ نظم العشرات من المواطنين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم السبت، وقفة احتجاجية ضد طبيب تخدير، متهم بالاحتيال عليهم بمبالغ طائلة، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي تشهدها المحافظة.

وأفاد مصدر أمني في الموصل، لوكالة شفق نيوز، بأن العشرات من المتضررين نظموا وقفة احتجاجية في دورة العبادي بايسر الموصل للمطالبة بمحاسبة طبيب تخدير متهم بجمع أموال تقدر بأكثر من 41 مليار دينار عراقي، عبر مكتب للاستثمار الوهمي في بيع وشراء الأجهزة والهواتف النقالة.

وأشار المصدر، إلى أن "المتضررين طالبوا بالقبض على المتهم، فيما يواصلون مطالباتهم باستعادة أموالهم عبر القنوات القضائية والرسمية"، مؤكداً أن الغالبية من الشرائح البسيطة التي خسرت مدخراتها بالكامل في عملية الاحتيال.