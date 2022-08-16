طبيب بيطري ينهي حياته برصاصة في مندلي 

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بانتحار طبيب بيطري في ناحية مندلي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طبيبا بيطريا في العقد الخامس من عمره أقدم، اليوم، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في منطقة (قلم حاج) وسط ناحية مندلي، (93 كم شرق بعقوبة).

وأشار إلى أن الطبيب يعاني من مشاكل نفسية وعائلية، لافتا الى أنه قام بإحراق سيارته ونقوده في وقت سابق ويقيم وحيداً في منزله.

وأضاف، أن جثة الطبيب نقلت إلى الطب العدلي، معللاً أسباب محاولة الانتحار إلى "مشاكل نفسية ومعيشية".

وتعد ديالى في طليعة المحافظات بحوادث الانتحار لأسباب عديدة أبرزها الظروف المعيشية والنفسية وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أسباب نسبية تعود إلى تعاطي المخدرات.