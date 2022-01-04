طبيبة مزيفة تتسلل لأكبر مستشفيات العراق وأنباء عن تسببها بمقتل مريض

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة، واخترقت مستشفى حكومية في العاصمة بغداد، وذلك بعد تقديم ذوي مريض شكوى إلى القوات الأمنية بتهمة تسببها بمقتله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة حماية مجمع مدينة الطب شرعت ومنذ قبل أكثر من سنتين بالبحث عن امرأة انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي، والتي وردت بحقها شكوى من ذوي المريض المتوفى (ط، أ، م)، والذين اتهموها بقتله بسبب التشخيص الخاطئ.

وأوضح أنه "بعد تعميم صورتها وأوصافها على المنتسبين كافة، والتأكيد على محاولة إلقاء القبض عليها حال التعرف عليها، وفي صبيحة هذا اليوم تمت ملاحظتها، والتحفظ عليها من قبل أحد المنتسبين الأمنيين وهي ترتدي الزي الأبيض الخاص بالأطباء، وهي تحاول الدخول لقسم لطوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين آخرين.

كما أشار المصدر إلى أنه بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقهم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب، وتسليمهم إلى القوات الامنية.

ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه المرأة تمكنت من اختراق قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي، وقد عملت طيلة المدة بصفة طبيبة وتقاضت مبالغ مالية من الناس مقابل التشخيص والعلاج.