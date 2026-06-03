أطباء "نينوى 2024" يضربون عن العمل حتى صرف الرواتب كاملة

شفق نيوز- نينوى

نظم أطباء دفعة 2024 في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في مدينة الموصل للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية كاملة أسوة بالدفعات السابقة.

وقال مشاركون في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "الأطباء العاملين حالياً بصفة عقود يتقاضون نحو 400 ألف دينار شهرياً فقط، وهو مبلغ لا يغطي حتى أجور النقل والإعاشة، خصوصاً لمن تم تعيينهم خارج محافظاتهم".

وأضافوا أن "الدفعات السابقة كانت تتقاضى مع المخصصات ما يصل إلى مليون و70 ألف دينار، فيما يعمل أطباء دفعة 2024 لساعات طويلة تصل أحياناً إلى 250 و300 ساعة شهرياً مقابل أجر غير منصف".

وأكد المحتجون أن مطالبهم الأساسية تتمثل بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف المستحقات المالية كاملة بما يتناسب مع حجم الجهد المبذول في المؤسسات الصحية، معلنين الإضراب عن العمل حتى تلبية مطالبهم.