أطباء عراقيون يحررون طفلاً من جسم غريب علق في بطنه

شفق نيوز/ أجرى فريق طبي وتمريضي متخصص في مركز "الشهيد الدكتور ماجد الجبوري" لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، تداخلًا ناظوريًا لطفل يبلغ من العمر سنتين، لإستخراج جسم غريب من داخل القولون، والذي كان قد ابتلعه في وقت سابق.

وأوضح الطبيب المعالج الدكتور علي إبراهيم، الذي يختص في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، أن عملية استخراج الجسم الغريب (مسمار لولبي) من القولون تمت تحت التخدير العام، مشيرًا إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة بفضل جهود الفريق الطبي والصحي والتمريضي.

وأكد الدكتور إبراهيم على أهمية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ مثل هذه، وضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأطفال والحفاظ على صحتهم.

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