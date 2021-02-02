أطباء ذي قار في مصيدة محتال ادعى أنه كويتي الجنسية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بنقابة أطباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن وقوع العشرات من أطباء المحافظة في مصيدة محتال كويتي الجنسية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز؛ أن "العشرات من أطباء المحافظة وقعوا بمصيدة محتال كويتي الجنسية يدعى (خالد القريشي) بحسب هوية التعريف التي أبرزها لهم أثناء اللقاء بهم لبحث نشر مواضيع إعلانية ودعائية لهم على موقع عالمي مختص بالإعلانات".

وبين المصدر، أن "المتهم قام بسحب أموال كبيرة بالدولار من الأطباء في المحافظة، وانقطعت أخباره عنهم منذ 60 يوماً، حيث لم يعد يجيب على أحد".

وأضاف، أن "نقابة الاطباء قامت بتحريك شكوى قضائية ضد المتهم في المحاكم المختصة بالمحافظة".