سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أطباء ذي قار في مصيدة محتال ادعى أنه كويتي الجنسية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-02T14:02:29+0000
أطباء ذي قار في مصيدة محتال ادعى أنه كويتي الجنسية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بنقابة أطباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن وقوع العشرات من أطباء المحافظة في مصيدة محتال كويتي الجنسية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز؛ أن "العشرات من أطباء المحافظة وقعوا بمصيدة محتال كويتي الجنسية يدعى (خالد القريشي) بحسب هوية التعريف التي أبرزها لهم أثناء اللقاء بهم لبحث نشر مواضيع إعلانية ودعائية لهم على موقع عالمي مختص بالإعلانات".

وبين المصدر، أن "المتهم قام بسحب أموال كبيرة بالدولار من الأطباء في المحافظة، وانقطعت أخباره عنهم منذ 60 يوماً، حيث لم يعد يجيب على أحد".

وأضاف، أن "نقابة الاطباء قامت بتحريك شكوى قضائية ضد المتهم في المحاكم المختصة بالمحافظة".

related

حسناء بلغارية تستولي على 4 مليارات دولار في أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية

Date: 2019-11-24 21:21:18
حسناء بلغارية تستولي على 4 مليارات دولار في أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية