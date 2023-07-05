"أطباء بلا حدود" تشكو تعامل السلطات وتعلق نشاطها في مركزين بالموصل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة طبية في مركزين صحيين تديرهما المنظمة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما عزت السبب إلى "تعقيد نقل الإمدادات الطبية" داخل العراق.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "علِّقت أنشطة طبية أساسية في مركزين صحيين تديرهما المنظمة الطبية الدولية في مدينة الموصل العراقية بعد نقص شديد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضافت المنظمة أن "هذا القرار جاء نتيجة للإجراءات الرسمية المطولة والمعقدة وغير الواضحة التي أعاقت أطباء بلا حدود من ضمان وصول الإمدادات الطبية الكافية إلى المشاريع عبر مطار بغداد الدولي ومن إمكانية نقلها داخل العراق".