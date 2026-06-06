أطباء الأنبار يحتجون للمطالبة بصرف رواتبهم وتثبيتهم

شفق نيوز- الأنبار

نظم عدد من الأطباء والكوادر الطبية في محافظة الأنبار، يوم السبت، وقفة احتجاجية "غاضبة" أمام مبنى نقابة الأطباء في مدينة الرمادي.

وجاءت الوقفة بحسب الطبيب أحمد عبد الله - أحد المشاركين - تنديداً بتأخر صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية لأكثر من خمسة أشهر متواصلة.

وطالب منظمو الوقفة، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، الجهات المعنية بـ"الإسراع في إطلاق الرواتب وتثبيتهم على الملاك الدائم".

وذكر عبد الله، أنه ومعظم الكوادر الطبية، يعملون في ظروف صعبة جداً، ورغم ذلك لم تسلموا رواتبهم منذ أكثر من 5 أشهر،

كما دعا وزارة الصحة والحكومة المحلية إلى "حل هذا الملف بشكل عاجل"، لضمان استقرارهم الوظيفي وخدمة المرضى بشكل أفضل.