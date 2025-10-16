أطباء الموصل يحتجون للمطالبة بتعيين دفعة 2024

شفق نيوز- نينوى

نظم العشرات من أطباء الموصل، مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيين دفعة عام 2024 على الملاك الدائم، مؤكدين أن تأخير التعيين يهدد سير التدرج الطبي المنصوص عليه وفق القانون العراقي.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الوقفة هو المطالبة بتعيين دفعة 2024 لضمان استمرارية التدرج الطبي، وهو حق قانوني وشرعي للأطباء".

وأوضحوا أن "تعيين هذه الدفعة سيتيح انتقال دفعة 2023 إلى التدرج، وعودة دفعة 2022 إلى الإقامة الدائمة في المستشفيات، بما يخدم المرضى ويعزز القطاع الصحي".

وأشار الأطباء إلى أن "عدد المقيمين الدورين في نينوى يبلغ نحو 350 طبيباً"، مؤكدين أن "الاحتجاجات لا تقتصر على نينوى بل تشمل عموم محافظات العراق".