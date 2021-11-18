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أطباء المثنى يطالبون بمستحقات مالية بذمة الحكومة: الصرف أو الإضراب

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-18T09:43:38+0000
أطباء المثنى يطالبون بمستحقات مالية بذمة الحكومة: الصرف أو الإضراب

شفق نيوز/ نظم عدد من الأطباء في المقيمين في محافظة المثنى اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقات مالية لهم بذمة الحكومة. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "عددا من الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مستشفيات محافظة المثنى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المستشفى التعليمي الرئيسي في مدينة السماوة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات الخطورة بنسبة 50 ٪ للاشهر السابقة". 

بدوره؛ قال نقيب الأطباء في المثنى مهند الظالمي لوكالة شفق نيوز، إن "الأطباء المقيمين الدوريين والاقدمين وطلبة الدراسات العليا واطباء التدرج العاملين في المشافي الرئيسة نظموا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر مطلع عام 2021 والذي يقضي بصرف مخصصات الخطورة"، لافتا إلى أن " هناك تفاوت بين مديريات الصحة في المحافظات بعضها قام بصرف المخصصات والبعض الآخر لم يصرف، والآخر صرف لمدة شهرين فقط".

وأشار إلى أن" الأطباء بوقفتهم هذه ارادوا إيصال صوتهم قبل اتخاذ قرار حاسم ربما ينتهي بالإضراب عن العمل".

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