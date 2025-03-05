أطباء العراق يشكون "كمامات وطن": إساءة لسمعة الطبيب

شفق نيوز/ قدمت نقابة أطباء العراق، يوم الأربعاء، شكوى ضد قناة الشرقية العراقية، بتهمة بثها "محتوى مسيء"، في مسلسلها الرمضاني المعروف "كمامات وطن"، عبر مشهد يحاكي طبيب تخدير "يبتز المرضى".

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قناة الشرقية بثت يوم أمس الثلاثاء، الموافق 5 آذار الحالي، ضمن برنامج كمامات وطن، مشاهد غير واقعية ومسيئة لسمعة الأطباء العراقيين"، معربة عن استنكارها الشديد لـ"مثل هذه الطروحات الإعلامية التي تسيء إلى الكوادر الطبية وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالقطاع الصحي".

وأضافت النقابة، أن "الحلقة المذكورة تضمنت مشاهد غير علمية ولا تمت للواقع بصلة، حيث تم عرض صور للمرضى قبل الإفاقة من التخدير، مع ادعاءات كاذبة بتعرضهم للابتزاز من قبل طبيب التخدير، مما يشوه الحقيقة ويتنافى مع أخلاقيات المهنة الطبية"، معتبرة أن "بث مثل هذا المحتوى يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد العمل الإعلامي، ويضر بالمصلحة العامة".

وطالبت نقابة أطباء العراق، هيئة الإعلام والاتصالات بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قناة الشرقية، وفق القوانين النافذة التي تمنع نشر محتوى مضلل أو مسيئ"، داعية إلى "إلزام القناة بتقديم اعتذار رسمي وتصحيح هذه المعلومات المغلوطة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً".

وأكدت نقابة أطباء العراق، احترامها لـ"حرية الإعلام"، مشددة على "ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المهنية والأخلاقية، والابتعاد عن الإثارة الإعلامية على حساب الحقائق".

ودعت النقابة، جميع الجهات المعنية إلى "الوقوف إلى جانب الأطباء، الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين"، مؤكدة: "سنتابع هذا الملف عن كثب، ولن نتهاون في الدفاع عن حقوق كوادرها ضد أي استهداف إعلامي غير مهني".

و"كمامات وطن" أو "كما مات وطن" هو مسلسل تلفزيوني عراقي تنتجه قناة الشرقية، وهو من النوع الدرامي، الكوميدي، ويناقش قضايا اجتماعية، ولكل حلقة موضوع وقصة منفصلة تناقش مشاكل من الواقع، وعُرض الموسم الأول عام 2020.