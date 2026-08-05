"طباخات الرطب" ترفع رطوبة البصرة.. والشرجي يسرّع نضوج التمور (صور)

شفق نيوز- البصرة

سجلت محافظة البصرة، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مستويات الرطوبة النسبية، نتيجة تحول الرياح إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي المحملة ببخار الماء من الخليج العربي، بالتزامن مع موسم "طباخات الرطب" الذي يرتبط محلياً باكتمال نضوج ثمار النخيل وتحولها من الرطب إلى التمر.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية، لوكالة شفق نيوز، إن البصرة شهدت ارتفاعاً في نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح بسبب تحول الرياح إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي ووصولها محملة بالرطوبة من الخليج العربي.

وأضاف أن نسب الرطوبة ستنخفض نسبياً يوم الخميس، مع احتمال بقائها مرتفعة في سواحل البصرة، بالتزامن مع استقرار مؤقت للرياح على الاتجاه الشمالي الغربي في معظم مدن البلاد، باستثناء مناطق شمال شرقي العراق التي ستكون فيها الرياح متقلبة أو ساكنة أحياناً.

وأشار عطية إلى أن موجات الرطوبة لم تنتهِ، إذ تشير التوقعات إلى استمرار تقلب اتجاه الرياح بين الجنوبية الشرقية الرطبة والشمالية الغربية الجافة، ما يؤدي إلى تذبذب مستويات الرطوبة تبعاً للاتجاه السائد.

وأوضح أن درجات الحرارة لم تسجل انخفاضاً واضحاً، إلا أن تحول الرياح إلى الاتجاه الشمالي الغربي يجعل الأجواء أقل إرهاقاً مقارنة بالرياح الجنوبية الرطبة، متوقعاً بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد منتصف شهر آب/أغسطس، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة حتى الثلث الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال المزارع ضياء الحلفي، لوكالة شفق نيوز، إن موجة "الشرجي" تعد جزءاً مما يعرفه أهالي البصرة بـ"طباخات الرطب"، إذ تتزامن الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة مع اشتداد حرارة الصيف، لتوفر الظروف المناسبة لاكتمال نضوج ثمار النخيل وتحولها من الرطب إلى التمر.

وأضاف أن أهالي البصرة ارتبطوا بهذه الظاهرة منذ أجيال، وأطلقوا عليها تسميات محلية مختلفة، مشيراً إلى أن أصحاب البساتين ينظرون إلى هذه الأجواء، رغم قسوتها، بوصفها مؤشراً على قرب نضوج التمور وبدء موسم جنيها.