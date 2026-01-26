طائرة معتمري الموصل تهبط 15 دقيقة في بغداد.. لماذا؟

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر مطلعة في نينوى، مساء اليوم الاثنين، عن أسباب هبوط طائرة المعتمرين القادمة من مطار الموصل في مطار بغداد الدولي، ضمن أول رحلة دولية تنطلق من المحافظة باتجاه السعودية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن هبوط الطائرة في مطار بغداد جاء لغرض التزود بالإعاشة الخاصة بالمعتمرين فقط، ضمن خطة الطيران المعتمدة مسبقاً، دون نزول الركاب من الطائرة أو مغادرتهم لها.

وأضافت أن عملية الهبوط استغرقت نحو خمس عشرة دقيقة فقط، حيث هبطت الطائرة عند الساعة الواحدة والثلث بعد الظهر، وأقلعت مجدداً عند الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة باتجاه المدينة المنورة.

وبينت المصادر أن الخطة الأصلية للرحلة كانت تقتصر على المرور عبر أجواء بغداد فقط دون الهبوط، إلا أن مسؤول النقل الجوي أصر على دخول الطائرة إلى مطار بغداد قبل التوجه إلى الديار المقدسة.

وأكدت أن الرحلة المقبلة من المفترض أن تكون مباشرة من مطار الموصل إلى المدينة المنورة دون المرور بمطار بغداد، ما لم توضع عراقيل جديدة أمام ذلك.

ودعت المصادر النواب والسياسيين في نينوى إلى ممارسة الضغط على سلطة الطيران المدني وإدارة النقل الجوي من أجل تثبيت الرحلات المباشرة من الموصل إلى الديار المقدسة خدمة لأهالي المحافظة.

وكان مطار الموصل الدولي قد شهد، الاثنين، انطلاق أول رحلة جوية دولية منذ إعادة تشغيله، باتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها مئة وسبعة وخمسون معتمراً من محافظة نينوى، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو إعادة ربط الموصل بالعالم الخارجي.

وافتتحت السلطات العراقية مطار الموصل الدولي في 16 تموز/ يوليو 2025، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 630 ألف مسافر سنوياً و30 ألف طن من الشحن الجوي، ليكون حلقة وصل بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة.