طائرة عسكرية تنقل ضابطاً أمنياً كبيراً إلى بغداد إثر إصابته بنزاع عشائري.. صورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بنقل اللواء حسن كاظم العبودي، قائد شرطة شمال ذي قار، المصاب خلال فض نزاع عشائري، إلى العاصمة بغداد بواسطة طائرة عسكرية لغرض تلقّي المزيد من العلاج والمتابعة.

وكان العبودي قد أصيب مساء أمس الجمعة أثناء محاولته فض نزاع عشائري اندلع بين عشيرتي (الصراخب) و(آل حاتم) في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، بحسب ما ذكره مصدر لوكالة شفق نيوز، موضحاً أنه تم نقل القائد المصاب إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن قوات أمنية كبيرة تحركت من مركز المحافظة صوب الشطرة لتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية هناك، بهدف السيطرة على النزاع العشائري وملاحقة الجناة.

وفي سياق متصل، أبلغ مصدر ثانٍ وكالة شفق نيوز بأن اللواء العبودي تعرض لإصابة خطرة جداً في منطقة (المثانة)، مشيراً إلى إصابة أحد أفراد حمايته أيضاً أثناء عملية فض النزاع.

ولفت المصدر إلى أن سبب اندلاع النزاع العشائري يعود إلى سرقة بقرة (هايشة) من أحد طرفي النزاع.