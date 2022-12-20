طائرة عراقية تهبط اضطراريا في البحرين.. توضيح رسمي

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، توضيحاً حول هبوط إضراري لطائرة عراقية في مملكة البحرين .

وقالت إدارة الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "تود أن تبين للرأي العام أسباب الهبوط الإضراري في مملكة البحرين لرحلة الناقل الوطني المرقمة IA443 والمتوجهة من بغداد الى دلهي، وذلك بسبب حدوث عارض صحي طارئ لأحد المسافرين على متن الرحلة".

واضافت، انه" بعد إجراء الإسعافات الأولية للمسافر من قبل الطاقم الجوي، تم التواصل من خلال القنوات الرسمية مع السفارة العراقية في البحرين وإسعاف الحالة إلى أقرب مستشفى وإستئناف الرحلة إلى وجهتها المحددة.