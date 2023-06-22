طائرة "الأحلام" تنضم رسميا الى أسطول الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تسلم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الطائرة الأولى من طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner لتنضم رسمياً الى أسطول الناقل الوطني.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، تسلمت الدفعة الاولى من عقد شراء عشر طائرات من هذا طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner، والذي يعتبر من الطرازات المميزة والإستثنائية في عالم الطيران.

ونقل بيان الوزارة عن مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم، القول، ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يدعم بقوة العمل على تحديث أسطول الناقل الوطني، بطائرات ذات مناشئ عالمية رصينة، مؤكدا أن خطوات تحديث أسطول الشركة مستمرة، حيث سبق أن انضمت اربع طائرات من طراز Boeing MAX من اصل ست عشرة طائرة تعاقدت على شرائها الخطوط الجويةالعراقية.

ولفت البيان الى ان الطاقم العراقي المكون من: رئيس مهندسي طائرات رائد الذهبي، مدير مشروع الطائرات الحديثة، والكابتن علي الياسري، والكابتن علي الحديدي، كانوا قد قادوا الطائرة برحلة مباشرة من الولايات المتحدة الاميركية، وتحديدا من مصنع البوينغ چارلستون، الى بغداد، وقد استغرقت الرحلة حوالي 13 ساعة طيران.

وذكر البيان، انه انسجاماً مع البرنامج الوزاري لمعالي الوزير، فإن الشركة العامة للخطوط الجوية تقترب من تعزيز اسطولها الجوي بطائرات حديثة أخرى في المستقبل القريب، في إطار مساعيها لكفاءة قدرة أسطول الشركة الجوي وتحقيق سفر آمن برفاهية عالية للمسافرين.

ونوه بيان الوزارة، إلى أن Boeing 787-8 Dreamliner تستوعب 266 راكباً، يتوزعون على درجتين هما: (رجال الأعمال بعدد 24 مقعدا) و ( الإقتصادي بعدد 242 مقعدا)، موضحا أن مدى الطيران هذا النوع من الطائرات يبلغ حوالي 15 الف كيلو متر ا، بمعدل 18 ساعة طيران.

وبين، أنها تمتاز بالتكنولوجيا العالية والتي تنعكس على راحة المسافرين والامان.