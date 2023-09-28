طائرة "الأحلام الثانية" تنضم رسمياً إلى أسطول الطيران المدني العراقي

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تسلم الخطوط الجوية العراقية طائرة الأحلام الثانية من طراز B787-8 Dreamliner والانضمام رسمياً الى أسطول الناقل الوطني العراقي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل ، ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل ، تسلمت الطائرة الثانية من عقد شراء 10 طائرات من هذا الطراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner ، والذي يعتبر من الطرازات المميزة والاستثنائية في عالم الطيران.

وتابع البيان ، انه سبق أن انضمت ست طائرات من طراز Boeing MAX من اصل ست 10 طائرة تعاقدت على شرائها الخطوط الجوية العراقية و5 طائرات نوع ايرباص من طراز A220 ، وبهذا يصل العدد الكلي للطائرات المُستلمة 13 طائرة .

وذكر البيان ،أن الشركة العامة للخطوط الجوية مستمرة بتعزيز اسطولها الجوي بطائرات حديثة في إطار مساعيها لرفع كفاءة قدرة أسطول الشركة الجوي وتحقيق سفر آمن برفاهية عالية للمسافرين.

ونوه بيان الوزارة إلى أن، Boeing 787-8 Dreamliner تستوعب 264 راكباً ، يتوزعون على درجتين هما : (رجال الأعمال بعدد 24 مقعدا) و (الإقتصادي بعدد 240 مقعدا) ، موضحا أن مدى الطيران هذا النوع من الطائرات يبلغ حوالي 15 الف كيلو متر ، بمعدل 18 ساعة طيران.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن هذه الطائرة تمتاز بالتكنولوجيا العالية والتي تنعكس على راحة المسافرين والأمان.