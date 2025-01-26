طائرات وتشييع رمزي.. مشاهد من قلب الكاظمية (صور)

شفق نيوز/ أحيى 14 مليون زائر عراقي وأجنبي، ذكرى وفاة الإمام موسى ابن جعفر، في مدينة الكاظمية ضمن العاصمة بغداد، وفق إحصائيات وبيانات رسمية.

وتعتبر الزيارة السنوية لمرقده أحد أبرز الأحداث الدينية في العراق، حيث يتوافد الملايين من الشيعة من مختلف أنحاء العالم لزيارة مرقده.

والإمام موسى الكاظم، هو السابع من أئمة الشيعة الاثني عشرية، توفي في 25 رجب 183 هـ في سجن الخليفة العباسي هارون الرشيد في بغداد، حيث قضى معظم سنواته الأخيرة في السجون.

وواكبت عدسة وكالة شفق نيوز، على مدار الأيام الماضية، ولغاية انتهاء الزيارة اليوم، مشاهد من الوافدين سيراً على الأقدام من مختلف مدن العراق.

كما رصدت الوكالة، مواكب الخدمة المنتشرة على طول طريق الزائرين وصولاً إلى الكاظمية.

ووثقت عدسة الوكالة، إحياء مراسم الزيارة يوم الأحد، ومشاهد من التشييع الرمزي وغيرها، كما شاركت الطائرات الهليكوبتر العراقية، في هذه المراسم، من خلال التحليق بشكل منخفض ووضع رايات كُتب عليها (الكاظمين الغيظ).

واختتمت اليوم، مراسم زيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم، بعد توجه ملايين الزائرين سيرا على الأقدام لمدينة الكاظمية، من مختلف مناطق بغداد والعراق.

وقبل ذلك، أعلنت العتبة الكاظمية، عن مشاركة 14 مليون زائر في "الزيارة الرجبية"، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية للزيارة.

وقالت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في بيان ورد للوكالة، إن "الأمين العام للعتبة حيدر حسن الشمري، أعن أن عدد الزائرين الوافدين للعتبة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم بلغ أكثر من 14 مليون زائر".

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، من تأمين الحماية للجموع المليونية التي توافدت لإحياء الذكرى في مدينة الكاظمية، وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون بعموم مناطق العاصمة".

وأضاف أن "منتسبي القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة والوكالات الاستخبارية قد بذلوا جهوداً كبيرة تستحق الثناء".

بدورها، أكدت أمانة نجاح خطتها للزيارة الرجبية، واشارت إلى رفع 4 آلاف طن من النفايات في مدينة الكاظمية.