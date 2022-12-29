طائرات عراقية تحلق في سماء بغداد بارتفاع منخفض

شفق نيوز/ حلقت طائرات قتالية عراقية، صباح اليوم الخميس، في سماء العاصمة بغداد بارتفاعات منخفضة، استعداد للاحتفال بذكرى عيد الجيش الموافق السادس من كانون الثاني المقبل.

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش باشرت، منذ الصباح، بالتحليق في سماء العاصمة وبارتفاعات منخفضة.

وبين أن هذه الممارسات تأتي استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي.

وشوهدت الطائرات وهي تحلق منذ الصباح على ارتفاع منخفض، مع سماع أصواتها، وفقا لسكان من مختلف انحاء العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد نوهت في بيان أمس الأربعاء، للمواطنين بقيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، والإحتفال باستعراض التخرج لطلاب الدورة العسكرية 111، وأشارت إلى أن ذلك "قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات".