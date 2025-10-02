طائرات عراقية تجوب سماء بغداد ثلاثة أيام

شفق نيوز- بغداد

تستعد وزارة الدفاع العراقية، ممثلة بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي "مميز" في سماء العاصمة بغداد، وذلك احتفاءً باليوم الوطني العراقي الذي يصادف يوم غد الجمعة الثالث من تشرين الأول الجاري.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن حركة الطيران التي قد يلاحظها المواطنون خلال الأيام الثلاثة المقبلة تأتي ضمن تمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيراً للاستعراض الجوي، مؤكدة أن هذه الأنشطة تجسد فخر الانتماء الوطني وتعكس جاهزية المؤسسات العسكرية للاحتفاء بسيادة ووحدة العراق واستقلاله.

ودعت خلية الإعلام الأمني، وفق البيان، المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع المناسبة، سواء بالحضور المباشر أو عبر متابعة البث الرسمي للاستعراض الجوي، متمنيةً كل عام والعراق بخير وعاش وطننا حراً أبياً.

ويُحتفل العراق في 3 تشرين الأول من كل عام بـ"اليوم الوطني"، وهو تاريخ انضمام العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، ما يُعتبر لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث نال اعترافاً دولياً كاملاً كدولة ذات سيادة بعد انتهاء الانتداب البريطاني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 23 أيلول 2025، الوزارات والمحافظات كافة بإعلان مظاهر الاحتفال باليوم الوطني العراقي، الذي يُصادف الثالث من تشرين الأول من كل عام.

وتضمنت التوجيهات الحكومية رفع العلم العراقي في الأماكن العامة وتنفيذ فعاليات احتفالية ثقافية واجتماعية، وفقاً لما حددته اللجنة المعنية التي شُكّلت بتوجيه من رئيس الوزراء في 18 أيلول 2025.

كما تقرر إقامة فعاليات خاصة باليوم الوطني داخل العراق وخارجه، تأكيداً على رمزية المناسبة الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والوحدة بين أبناء الشعب العراقي.