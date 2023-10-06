طائرات القوة الجوية تنقل الوجبة الثالثة من مصابي حادثة الحمدانية الى تركيا لتلقي العلاج

شفق نيوز/ اعلنت القوة الجوية العراقية يوم الجمعة، بنقل وجبة جديدة من مصابي "فاجعة الحمدانية" الى الخارج لتلقي العلاج.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن طائرات القوة الجوية باشرت بنقل الوجبة الثالثة من مصابي الحادثة أعلاه، والذين تعرضوا لإصابات الى مطار اسطنبول في تركيا بغية نقلهم بعدها الى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى ان المصابين الذين تم نقلهم (3) مصابين.