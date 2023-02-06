طائرات القوة الجوية العراقية تنقل المساعدات الغذائية والإنسانية الى سوريا

شفق نيوز/ قامت طائرات القوة الجوية العراقية، بنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا بعد تعرض البلاد إلى زلزال مدمر.

وذكر بيان للقوة الجوية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن النقل تم "من خلال طائرات النقل العسكرية (C130)، يوم الإثنين 6 شباط 2023 ، بنقل شحنة من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى مطار دمشق، لتخفيف من عبء الأزمة التي تمر بها سوريا بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب عدد من الدول ومن ضمنها الجمهورية السورية مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة فيها".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقي يوم الاثنين، عن تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الى سوريا في اعقاب الزلزال المدمر.