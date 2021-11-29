طالب يعتدي على معلمه بآلة جارحة في المثنى.. ومناشدة من التربية

شفق نيوز/ ناشد مدير عام تربية المثنى، سعد الريشاوي، يوم الاثنين، عشائر المحافظة بحفظ هيبة المعلم بالتزامن مع تسجيل اعتداء بآلة جارحة على مدرس.

وذكر الريشاوي لوكالة شفق نيوز، ان "المثنى سجلت اليوم حالة اعتداء جديدة على مدرس يحمل شهادة الماجستير في التربية الإسلامية من قبل احد الطلبة بآلة جارحة، ادت إلى نقل المدرس إلى المشفى لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن "هذا الاعتداء الثاني على مدرس في تربية المثنى، بعدما قامت طالبة بكسر يد معلمتها".

وبين، ان "هذه الحوادث دخيلة على تربية المثنى، وهي تحصل لاول مرة خلال الاعوام الاخيرة"، مؤكدا ان "ادارته لن تتوانى في حفظ هيبة المعلم والمدرس، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية المسموح بها تجاه المعتدين على الكوادر التدريسية فب المحافظة".

ودعا الريشاوي، عشائر المثنى، إلى "المساعدة في حفظ هيبة المعلم والمدرس وعدم المساس بها، لان العقاب سيكون وخيما على المعتدين".

وكشف عن "قرب عقد مؤتمر في المثنى برعاية مديريته يتضمن التحشيد لإيجاد البدائل بدلا من ضرب الطلبة، وسيكون بحضور رسمي من متخصصين بهذا الموضوع".