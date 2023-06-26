طالب يعتدي على مدرس بـ"آلة جارحة" بعد ضبطه بالغش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بتعرض احد المدرسين في مركز امتحاني بقضاء طوزخورماتو لهجوم بالة جارحة من قبل طالب بعد كشفه حالة غش .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدرساً في مدرسة صدى العراق في قضاء طوزخورماتو تعرض لهجوم بآلة جارحة من قبل احد الطلبة بعد كشف المدرس لعملية غش للطالب خلال الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية".

واضاف، ان "الطالب ضرب المدرس على رأسه ونقل الاخير إلى مستشفى طوز خورماتو لتلقي العلاج فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث".