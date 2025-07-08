طالبان عراقيان يتأهلان إلى أولمبياد الكيمياء الدولي 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، تأهل الطالب جرجس علاء من مدرسة الموهوبين في نينوى والطالبة رسل فؤاد شهاب من ثانوية المتميزات للبنات في الأنبار، للمشاركة في المرحلة النهائية من أولمبياد الكيمياء الدولي الـ57 لعام 2025، والمزمع إقامته في دولة الإمارات، في إنجاز علمي وطني يعكس تميز الطاقات العراقية الشابة في المحافل الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن تأهل الطالبين يأتي ضمن فريق وطني يضم نخبة من الطلبة المتفوقين، ويتنافس مع أكثر من 360 طالبًا من 90 دولة، وهو ما يعزز حضور العراق العلمي عالميًا، وسط مباركة ودعم رسمي من وزير التربية.

بدورها، ثمّنت مديرية تربية الأنبار هذا الإنجاز غير المسبوق، ووصفت تأهل الطالبة رسل بأنه "فخر لمحافظة الأنبار وللعراق بأكمله"، مشيدة بالجهود التي بذلتها إدارة ثانويتها، والدعم التربوي والعائلي المقدم لها. كما أعربت عن شكرها لنقابة الكيميائيين العراقيين على مساهمتهم العلمية والفنية في رعاية وتأهيل المشاركين.

ويعكس هذا التأهل، بحسب الوزارة، "قدرة الطلبة العراقيين على المنافسة في أرقى المنصات العلمية الدولية"، مشيرة إلى التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازم للموهوبين من أجل تعزيز مكانة العراق في ميدان العلم والمعرفة عالميًا.