طالب عراقي يتوّج أفضل مترافع في المنافسة الدولية للتحكيم التجاري

شفق نيوز- بغداد

توج طالب عراقي من محافظة الأنبار غربي البلاد، يوم السبت، بلقب أفضل مترافع في المنافسة الدولية للتحكيم التجاري التي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن حذيفة محمد خليل، من محافظة الأنبار وطالب جامعة الفلوجة، حقق إنجازاً مميزاً بحصوله على لقب أفضل مترافع بعد احتلاله المركز الخامس ضمن العشرة الأوائل في منافسة التحكيم التجاري الدولية، من بين أكثر من 1000 طالب مشارك من 25 دولة.

واختُتمت في العاصمة الرياض أخيراً النسخة السابعة من منافسة التحكيم التجاري الدولية التي شهدت مشاركة واسعة من فرق طلابية مثلت كليات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأسهمت جلسات الملتقى في تعميق الفهم المشترك لآليات إنفاذ أحكام التحكيم وتعزيز قابلية التنبؤ بالأحكام القضائية بما ينعكس إيجاباً على استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمارات ويعزز من التكامل المؤسسي بين القضاء الوطني ومنظومة التحكيم.

وشارك في تنظيم الملتقى المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، وجامعة الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.