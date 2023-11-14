طالب بتشديد عقوبة المبتز.. مركز حقوقي: الابتزاز الإلكتروني احد اسباب الانتحار في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي يوم الثلاثاء، أن العديد من الفتيات والنساء والأحداث كانوا ضحية الابتزاز الإلكتروني عام 2023 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة في عام 2022.

واضاف الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "صور الابتزاز تنوعت بالحصول على منافع مادية او جسدية من الضحايا من خلال تشويه سمعتهم وفضحهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتهكير حساباتهم وارقامهم".

وأشار إلى أن "العديد من الفتيات حاولن الانتحار بدلا من الفضيحة نتيجة الابتزاز من قبل عصابات وأفراد من داخل العراق وخارجه".

وطالب الغراوي الجهات الامنية بـ"منع بيع (السيم كارت) إلا بضوابط صارمة ومن خلال منافذ الشركات الرسمية وإدخال كافة حسابات المشتركين في منظومة الحماية الهكر كما طالب بتعديل عقوبة المبتز الالكتروني وجعلها الإعدام".