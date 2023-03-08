طالبوا بدعم أممي لعملهم.. قناة فضائية تحرض ضد صحفيي العراق

شفق نيوز / أعلن مركز "النخيل" للحقوق والحريات، يوم الأربعاء، رفضه التحريض والاتهامات التي ساقتها قناة فضائية عبر أحد برامجها ضد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والناشطين بناءً على تقديمهم لائحة لبعثة يونامي تتعلق بالحريات الصحفية والتي ناهز عدد الموقعين عليها 1000 شخصية إعلامية وصحفية وأكاديمية وفنية وأدبية.

واستنكر المركز، في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، استمرار لغة التخوين والتحريض التي تمارس من قبل قنوات ومنصات إعلامية مدعومة من جهات حزبية ومسلحة ضد ناشطين وصحفيين ومحاولة لصق مختلف أنواع الاتهامات بهم في كل مناسبة دون مراعاة لأبسط المعايير الأخلاقية والمهنية.

وأشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين وبقية الجهات المعنية مطالبة بضرورة لجم الخطاب المتطرف والتحريضي الذي يمارس بحق الصحفيين والناشطين، مما يعرض حياتهم وحياة عوائلهم للخطر".

يشار إلى أن مركز النخيل سبق وأن طالب الجهات المعنية بضرورة متابعة بعض المنصات والقنوات (معروفة الانتماء) التي لا تتورع عن مهاجمة الصحفيين والتحريض عليهم، لكن دون أي استجابة وتفاعل يرقى لحجم التهديد.