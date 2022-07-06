طالبت بـ"تحقيق معمق".. يونامي: إصابة 7 من أفراد فريق لإزالة الألغام بإنفجار قرب الموصل

شفق نيوز / أعلنت بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، اليوم الأربعاء، عن إصابة 7 أشخاص باستهداف عجلة تقل فريقاً عراقياً لإزالة الألغام، شمالي الموصل، مركز محافظة نينوى، مطالبة باجراء تحقيق في الحادث وتوفير الأمن للعاملين في هذا المجال.

وقالت البعثة الأممية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت تحت حافلة صغيرة تقلّ فريقاً عراقياً لإزالة الألغام يضم نساء ورجالا يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية (GCS) أثناء التوجه لموقع عملهم في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى، ما أسفر عن إصابة سبعة موظفين بجروح طفيفة"، مبينة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى وقد أفيد بأنهم في حالة مستقرة. وجرى ابلاغ السلطات العراقية بخصوص الحادث".

وناشدت الأمم المتحدة في العراق السلطات أن "تجري تحقيقاً معمقاً في الحادث وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام"، معربة عن "تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وبينت البعثة الأممية أن "هذه العمليات ضرورية لتمكين العودة الآمنة والكريمة للنازحين وضمان سلامة المجتمعات المحلية"، مؤكدة أن "عمليات إزالة الألغام ستستمر في نينوى مع تطبيق تدابير احترازية إضافية للتخفيف من حدة المخاطر".