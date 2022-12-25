طالبت بزيادة الخطة الشتوية.. جمعيات ديالى الفلاحية تحذر من تكرار كارثة حمرين

شفق نيوز/ حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الاحد، من تكرار كارثة تصريف بحيرة حمرين للمحافظات الجنوبية ووقوع "كارثة جفاف" في المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز، "طالبنا مرارا ونجدد مطالبنا بتوسيع الخطة الزراعية الشتوية في المحافظة بعد زيادة الايرادات المائية والأمطار الغزيرة ومنح المحافظة استحقاقها من الخطة لانقاذ الاف المزارعين من كوارث معيشية لا يمكن احتواؤها".

وبين التميمي ان "الخطة الشتوية في ديالى للموسم الحالي نحو 220 الف دونم فيما تجاوزت خططها خلال المواسم التي سبقت شح المياه والجفاف أكثر من 500 ألف دونما معتبرا بقاء الخطة الشتوية بمساحاتها الحالية غير مبرر وغير مجد بعد زوال مشاكل شح المياه".

وحذر التميمي من "تكرار كارثة عام 2019 بتصريف مياه بحيرة حمرين الى المحافظات الجنوبية وبدون اي فائدة او حلول لازمة الجفاف في تلك المحافظات وهدر المياه في نهر دجلة ووقوع أشد ازمة جفاف في تاريخ المحافظة مبينا ان مخزون بحيرة حمرين يغطي حاجة المحافظة لخمس سنوات بمعزل عن الامطار".

وتعد موجات الأمطار الغزيرة المتساقطة في ديالى والمحافظات هي الأعلى منذ عامين بعد مواسم جفاف وشح مياه قاحلة تسببت بإلغاء الخطط الزراعية ومشاكل عطش ضربت أغلب الوحدات الإدارية.