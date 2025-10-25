طالبة من الموصل تحصد المركز الخامس عالمياً في "تحدي القراءة العربي"

شفق نيوز- نينوى

حققت الطالبة عائشة نزار كاظم من ثانوية زها حديد للمتميزات في محافظة نينوى، يوم السبت، إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا في تحدي القراءة العربي بنسخته التاسعة الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مديرة المدرسة، هبة الخشاب، لوكالة شفق نيوز، إن "الطالبة عائشة، وهي في الصف الثاني المتوسط، تفوّقت على أكثر من 32 مليون مشارك من 132 ألف مدرسة في 50 دولة عربية وأجنبية، حيث تأهلت إلى النهائيات إلى جانب خمسة طلاب فقط".

وأوضحت، أن "المسابقة نُقلت ببث مباشر إلى المدرسة عبر دائرة تلفزيونية، وسط أجواء حماسية من زميلاتها ومعلماتها".