سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالبةٌ عراقيةٌ تكتشف خطأً علمياً في كتاب طبي منهجي عالمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-10T05:53:30+0000
طالبةٌ عراقيةٌ تكتشف خطأً علمياً في كتاب طبي منهجي عالمي

شفق نيوز/ اكتشفت طالبة المرحلة الرابعة كلية الطب جامعة الموصل نور الهدى فاضل محمد خطأً علمياً في الكتاب الطبي المنهجي Macleod's Clinical Examination. 

وقالت جامعة الموصل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفور اكتشاف الخطأ، شكّلت الكلية لجنة تدقيقية بهذا الشأن، وتبيّن صحة ماذهبت إليه الطالبة".

والكتاب المشار إليه صادر من قبل دار النشر العالمية Elsevier، ويعد مرجعاً مهماً لطلاب كليات الطب في مادة الطب السريري للمراحل من الثالث إلى السادس. 

وذكرت الجامعة ايضا أنه ازاء لما تقدّم، استضاف مجلس الكلية الطالبةَ أثناء انعقاد جلسته العاشرة يوم الثلاثاء 9 شباط 2021 لتقديم التهنئة والإشادة بها وبتفوقها.

related

تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

Date: 2021-01-20 10:50:18
تعود بأبهى حلة.. خانات الموصل تنفض غبار الحرب

صور.. حضور محدود في قداس عيد الميلاد الوحيد بالموصل

Date: 2020-12-25 09:59:33
صور.. حضور محدود في قداس عيد الميلاد الوحيد بالموصل

صور .. الامطار والفيضانات تغرق العديد من احياء مدينة الموصل

Date: 2020-03-18 10:40:28
صور .. الامطار والفيضانات تغرق العديد من احياء مدينة الموصل

شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

Date: 2020-12-11 16:26:41
شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

صور .. أمريكا تحيي معلما تاريخيا بمدينة عراقية يجهله السكان

Date: 2020-09-16 07:52:01
صور .. أمريكا تحيي معلما تاريخيا بمدينة عراقية يجهله السكان

العراق يبدأ إجراءات تخص الكوارث الطبيعية ويعلن وقوعه على خط الزلازل

Date: 2019-08-20 12:10:14
العراق يبدأ إجراءات تخص الكوارث الطبيعية ويعلن وقوعه على خط الزلازل

الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

Date: 2020-11-05 16:14:51
الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

تظاهرة في أيسر الموصل احتجاجاً على واقع "كارثي".. صور

Date: 2021-01-22 15:26:14
تظاهرة في أيسر الموصل احتجاجاً على واقع "كارثي".. صور