طالبةٌ عراقيةٌ تكتشف خطأً علمياً في كتاب طبي منهجي عالمي

شفق نيوز/ اكتشفت طالبة المرحلة الرابعة كلية الطب جامعة الموصل نور الهدى فاضل محمد خطأً علمياً في الكتاب الطبي المنهجي Macleod's Clinical Examination.

وقالت جامعة الموصل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفور اكتشاف الخطأ، شكّلت الكلية لجنة تدقيقية بهذا الشأن، وتبيّن صحة ماذهبت إليه الطالبة".

والكتاب المشار إليه صادر من قبل دار النشر العالمية Elsevier، ويعد مرجعاً مهماً لطلاب كليات الطب في مادة الطب السريري للمراحل من الثالث إلى السادس.

وذكرت الجامعة ايضا أنه ازاء لما تقدّم، استضاف مجلس الكلية الطالبةَ أثناء انعقاد جلسته العاشرة يوم الثلاثاء 9 شباط 2021 لتقديم التهنئة والإشادة بها وبتفوقها.