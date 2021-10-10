طالبة طب تنتحر شنقاً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإقدام طالبة في كلية الطب على الانتحار شنقا في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية سجلت حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 22 عاما وهي طالبة كلية طب مرحلة رابعة تسكن ناحية الفهود شرقي المحافظة".

وأوضح أن "الفتاة اقدمت على شنق نفسها بواسطة حبل داخل غرفة النوم نتيجة حالة نفسية"، لافتا إلى أن " قوة أمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي تطور متصل، قال المصدر إن "رجلا في السبعينات من عمره يعمل كاسبا، أطلق النار على نفسه من سلاح كلاشينكوف في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة وأصيب بجروح خطرة دون وضوح أسباب الانتحار".